Maïmouna Ndoye Seck sur la destitution des ministres de la Médina : « Nous n’avons rien à reprocher au Président Macky Sall »

Dans le cadre des activités du mouvement Goungué Macky Sall (Gms), une cérémonie de remerciements a été organisée hier, en l’honneur du Président Macky Sall et de Maïmouna Ndoye Seck.



Une occasion pour l’ex-ministre des Transports Aériens de réitérer son engagement auprès du Président Macky Sall et de rappeler aux populations de la Médina, qu’elle et ses anciens collègues ministres de la zone, n’ont « rien à reprocher au Président Macky Sall ».Toujours pour Mme Seck, « d’autant que certains ont essayé de tirer profit de la situation en disant que le Président Macky Sall a sanctionné les ministres de la Medina. Il n’est est rien ».



« Si le chef de l’Etat devait sanctionner les ministres de la Medina, Indique Maïmouna Ndoye Seck, il l’aurait fait depuis longtemps. D’autant que, dit-elle, l’Apr est passé de 5000 à 15 000 voix.»











