Maire de Sangalkam : Pape Sow et ses conseillers officiellement installés, malgré un « boycott » des investis de BBY.

Le verdict pour connaître définitivement le maire élu par suffrage direct des populations de la commune de Sangalkam est jusqu’à présent entre les mains de la cour d’appel de Dakar, du fait d'un recours introduit par le plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Oumar Guèye.



Ce dernier, après les résultats provisoires favorables au candidat de la coalition Yewwi Askan Wi a dénoncé des irrégularités et des fraudes lors du scrutin du 23 janvier 2022.



Malgré cela et comme le lui confère la loi, le sous-préfet de l’arrondissement de Sangalkam, a présidé, ce jeudi 10 février 2022, la cérémonie d’installation du maire Alpha Bocar Khouma dit « Pape Sow » et ses 5 conseillers, sans les 15 conseillers élus sur la liste proportionnelle de Benno Book Yaakaar. « Nous en prenons acte et après concertation, nous, groupe des 15 conseillers élus sur la liste proportionnelle de Benno Book Yaakaar, nous fondant sur le recours en annulation introduit par notre plénipotentiaire auprès de la cour d’appel de Dakar, avons décidé à l’unanimité de ne pas assister à la cérémonie d’installation prévue ce jour 10 février 2022 », ont déclaré ces membres du camp de Oumar Guèye à travers un communiqué.



Car, considèrent-ils, « Les présidents de bureau pour la plupart membres de Pastef on fait voter massivement avec les anciennes cartes (…) Des cartes d’électeur non distribuées ont pu être subtilisées et utilisées par de tierces personnes pour voter frauduleusement. Le crépuscule et le masque bien vissé aidant, ils ont pu voter sans se faire remarquer. C’est cette fraude massive à la fin du scrutin qui a fait passer le taux de participation de Kounoune de 37% à 18H à plus de 64% » , ont-ils condamné.



Toutefois, bien que ces conseillers ne considèrent pas cette abstinence comme un boycott, ni un acte de défiance de l’autorité administrative, encore moins un acte politique, Pape Sow et son équipe d’adjoints composés respectivement de Bineta Ndoye, Ibrahima Thiam, Bineta Diop, Djiby Ndiaye, Aby Athie ont pris fonction pour une durée bien déterminée en attendant la décision définitive qui sera rendue par les juridictions compétentes.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Maire-de-Sangalkam-Pape-...