Mairie Guédiawaye: "nous avons un bilan, attendons les élections pour voir, je ne suis pas..."

Vendredi 5 Février 2021

Les élections locales n'ont pas été occultées et l'adjointe au maire à Guédiawaye a estimé que c'est l'opposition qui tergiverse, qui ne sait sur quel pied danser: "les reports sont causés par l'opposition qui exige la transparence du fichier, mais nous sommes prêts. Nous avons un bilan et je me sens comptable de ce bilan car je fais partie de la coalition. Je ne personnalise pas le débat et il y a beaucoup d'opposant autres que Guédiawaye laa bok. Je ne minimise personne, mais nous on travaille et attendons les élections pour en juger", a affirmé Néné Fatoumata Tall.