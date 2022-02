Mairie de Kédougou : Ousmane Sylla officiellement installé dans ses fonctions appelle à l'unité.

Le premier magistrat de la ville de Kédougou, Ousmane Sylla, et ses adjoints viennent d’être installés ce mercredi 9 février 2022. Cette première session du conseil municipal a été présidée par le maire Ousmane Sylla, sous la supervision du préfet du département Thierno Souleymane Sow.



Les nouveaux conseillers municipaux ont répondu massivement à cette première convocation. Le préfet du département Thierno Souleymane Sow est brièvement revenu sur les relations entre la commune et l’administration territoriale, rappelant au passage le rôle du préfet qui est aux côtés de la municipalité.

Il a également réitéré son engagement à accompagner le maire et son équipe en tant que Premier conseiller et agent de l’État. Il a aussi appelé le nouveau maire à une collaboration étroite pour le succès de son mandat.



Après avoir officiellement installé le maire dans ses nouvelles fonctions, le nouveau bureau du conseil municipal est composé comme suit : 1er Adjoint au maire, Olivier Bangar ; la 2e adjointe au maire, Mme Marie Antoinette Diarra ; 3e adjoint au maire M. Demba Gnima Doukouré et 4ème adjointe au maire, Mme Binetou Diawara.



Le premier magistrat de la ville, Ousmane Sylla, a présidé la séance de vote pour constituer le nouveau bureau municipal, chargé désormais de conduire les destinées de la ville.



Le nouveau locataire de l’hôtel de ville a tenu à remercier le maire sortant, Mamadou Hadji Cissé, pour avoir bien dirigé cette commune et qui sera quelqu’un avec qui, il compte travailler pour le développement de la commune.



Selon lui, il y’a plusieurs défis à relever. Le premier point est d’unir la population, le second l’accès à l’eau, le troisième point c’est travailler pour améliorer le cadre de vie, particulièrement en ville, dans le marché, autour des cours d’eau et du fleuve. Il compte adopter une démarche inclusive avec toute la population de Kédougou sans exception pour le développement de la localité.



Il compte mettre à disposition une plateforme dans laquelle toutes les ressources seront mobilisées accompagnées d’un fort plaidoyer, afin que l’État reconnaisse davantage la région.

