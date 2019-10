Mairie de Mbour: Cheikh Issa SALL lance la grande offensive Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, le DG de l’Adm a réaffirmé sa volonté d’aller à la conquête de la municipalité de Mbour. Pour ce faire le Président du Mouvement Amdem compte ratisser large « En politique, il ne faut jamais baisser la garde, encore moins s’installer dans un optimisme béant, se croire définitivement installé en terrain conquis et dormir sur ses lauriers.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Octobre 2019 à 17:23 | | 0 commentaire(s)|

La politique requiert une vigilance de tous les instants et un travail permanent sur le terrain, auprès des militants, des sympathisants et des citoyens. C’est conscient de cela que dès le lancement, il y a quatre ans, du mouvement Amdem ca kanam, nous nous sommes attelés à sa massification et à son implantation dans tous les coins et recoins de Mbour et dans toutes les communes du département.



De ce fait, nous pouvons affirmer, avec la modestie qui sied, que nous sommes confiants et optimistes quant aux chances d’Amdem de pouvoir remporter, quelles que soient les listes et coalitions en présence, les élections locales avec un taux très honorable »



Dans la foulée, il a pas été tendre avec l’actuelle équipe municipale dirigée par le Maire socialiste Fallou Sylla . « léthargie dans laquelle se trouve actuellement Mbour, on peut sans risque de se tromper en déduire que l’équipe municipale, en place depuis 10 ans, a fini de montrer ses limites. Pis encore, elle n’a pas pu gérer efficacement l’héritage des grands et illustres maires bâtisseurs que Mbour a connus par le passé », s’est désolé Cheikh-Issa-SALL.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos