Mairie de Mermoz/Sacré-Cœur : Alioune Tall s'engage dans la continuité pour une gestion transparente.

Le nouveau maire Alioune Tall s'engage dans la continuité du legs de son prédécesseur

Barthélémy Dias à qui il a succédé à tête de la mairie de Mermoz/Sacré-Cœur.



Pour l'édile de Mermoz/Sacré-Cœur cette continuité sera basée sur une gestion transparence pour une collectivité plus développée.



"C'est une nouvelle page qui s'ouvre et une nouvelle avantage qui s'offre à nous. Le Sénégal s'est engagé à faire des communes des territoires viables. C'est dans ce cadre que nous nous engageons à faire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur économiquement développé. Un développement basé sur une gestion transparente", a souligné le maire.



Par ailleurs, Alioune Tall tend la main à toutes les sensibilités de la commune, avant de rendre un vibrant hommage à son prédécesseur Barthélémy Dias. " Je tends la main à toutes les sensibilités de la commune pour son rayonnement. Je voudrais aussi rendre hommage à un ami, un frère, Barthélémy Dias pour sa constance. Nous avons bâti notre compagnonnage sur le respect mutuel et la fidélité pour arriver à de tels niveaux".

