Mairie de Thiaroye-sur-Mer: Les agents municipaux réclament 2 mois d'arriérés de salaire

Lundi 2 Octobre 2023

La situation devient de plus en plus compliquée à la Mairie de Thiaroye-sur-Mer depuis l'arrestation du maire, El hadji Mamadou Ndiaye. Les agents municipaux sont à ce jour, à deux mois sans salaire et le maire en question est privé de sa signature. Ainsi, l'Intersyndicale de la commune, face a la presse ce lundi, demande sa libération provisoire afin qu’il s’occupe pleinement de sa fonction.