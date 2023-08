Mairie des Parcelles Assainies : L'administration municipale fonctionne sans le maire Djamil Sané, en prison

Parce qu'arrêté et placé sous mandat de dépôt, la Mairie des Parcelles Assainies est privée de son maire, Djamil Sané. Pour autant, on incarcération n'a pas trop d'effet sur le fonctionnement de l'administration municipale. D’après le secrétaire municipal, Abdoulaye Fall, ils ont introduit une demande auprès du juge, pour qu'il puisse signer certains documents. Concernant le paiement des salaires, les agents permanents ont déjà perçu, et il ne reste que les travailleurs temporaires à payer.