Maison des Nations-Unies au Sénégal: Découvrez les détails du joyau

La Maison des Nations-Unies sera inaugurée ce jeudi, par le chef de l’Etat sénégalais. C’est un bâtiment construit sur 13 ha au pôle urbain de Diamniadio. « C’est un bâtiment très écologique. Les matériaux utilisés répondent aux plus hauts standards, garantissant une durabilité sur plusieurs décennies », a notamment expliqué Ismaïla Ndiaye, le directeur technique de Envol […] La Maison des Nations-Unies sera inaugurée ce jeudi par le chef de l’Etat sénégalais. C’est un bâtiment construit sur 13 ha au pôle urbain de Diamniadio. « C’est un bâtiment très écologique. Les matériaux utilisés répondent aux plus hauts standards, garantissant une durabilité sur plusieurs décennies », a notamment expliqué Ismaïla Ndiaye, le directeur technique de Envol lors d’une visite de presse organisée à la veille de l’inauguration de cette infrastructure par le président Macky Sall. La maison des Nations Unies est appelée à accueillir à terme les 34 agences du système des NU basées au Sénégal. Elle a capacité d’accueil de plusieurs milliers de personnes et dispose d’un espace fonctionnel pour le personnel. Le bâtiment dispose également d’un centre de conférence d’une capacité de 500 places, équipée d’une sonorisation autonome et d’un système de visio-conférence. On y retrouve quatre secteurs dont la partie tertiaire comprend 1800 postes de travail, d’après les explications du directeur technique de Envol. Le secteur public comprend des espaces de consultation documentaire, de salles de réunion ou formation, une banque, etc. Le côté officiel abrite un amphithéâtre, des salles de séminaires, de réunions ou encore des salons VIP entre autres. Selon un document remis à la presse, la construction de ce bâtiment a pour objectif non seulement de mettre en place de la vision ‘’One Un’’ au Sénégal, mais aussi, de permettre une meilleure collaboration et une gestion efficiente des ressources. Elle a aussi pour objectif de réduire les charges locatives et de gestion des agences des Nations-Unies au Sénégal.



