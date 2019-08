Maisons détruites à Diamniadio : Le collectif accuse Demba Diop Sy et demande l’ouverture d’une enquête parlementaire

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Août 2019 à 22:38

Le collectif des propriétaires de maisons, détruites au quartier Sant Yallah de Diamniadio se sont retrouvés pour commémorer cette destruction. Fustigeant l’acte, le collectif demande, en plus d’une indemnisation, l’ouverture d’une enquête parlementaire, destinée au député Demba Diop Sy.



Ces déflatés accusent le parlementaire d’être l’auteur de cet acte ignoble. Et, il demande d’accélérer le décret de réaffectation évoqué pour les permettre d’avoir à nouveau un toit. Mais, ils exigent d’écarter le sous-préfet de Mbambilor dans toute négociation avec eux. Puisque, le collectif, estime-t-il, le sous-préfet ne respecte pas la parole donnée.



Ailleurs, la RFM qui a donné l’information a précisé que Demba Diop Sy, joint au téléphone, refusant tout commentaire, a estimé que les accusations de ce collectif, est un non-événement.



Leral



