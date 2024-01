Makhtar Diop, le photographe de Macky Sall, en deuil : Un hommage à son père, Abdoulaye Diop Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2024 à 12:56 commentaire(s)| C'est avec une grande tristesse que je partage la nouvelle du décès de mon père bien-aimé, Abdoulaye Diop, délégué de quartier à Fass Bâtiments. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans la douleur de cette perte inestimable, et nous tenons à informer la communauté que la levée du corps est prévue aujourd'hui après la prière du Tisbar à la grande mosquée de Fass Bâtiment.



Notre père, Abdoulaye Diop, était bien plus qu'un délégué de quartier. Il était un pilier de la communauté, dévoué à son service et à son bien-être. Sa bienveillance, sa sagesse et son amour inconditionnel pour sa famille et ses concitoyens, ont laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs.



Au-delà de son rôle de délégué, notre père était un homme aimé et respecté. Il a consacré sa vie à créer des liens forts au sein de la communauté, promouvant l'unité et la solidarité. Sa présence chaleureuse et son sourire bienveillant, étaient réconfortants pour tous ceux qui le connaissaient.



La levée du corps qui aura lieu aujourd'hui à la Grande mosquée de Fass Bâtiment, est l'occasion pour nous de rendre hommage à un homme exceptionnel. Nous sollicitons vos prières et vos pensées bienveillantes pour notre cher défunt, afin qu'il trouve la paix éternelle dans l'au-delà.



En ces moments difficiles, nous remercions sincèrement tous ceux qui nous ont déjà exprimé leur soutien. Vos prières et vos paroles réconfortantes, sont une source de réconfort pour notre famille en deuil.



Nous sommes également reconnaissants envers la communauté qui a partagé des liens étroits avec mon père au fil des années. Nous vous invitons à vous joindre à nous, pour rendre hommage à cet homme exceptionnel, en priant pour son âme et en célébrant la vie bien remplie qu'il a menée.



Que Dieu accorde à notre père, Abdoulaye Diop, la paix éternelle et que sa mémoire soit une source d'inspiration pour nous tous.











