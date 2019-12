Maladie du foie: Connaître les symptômes peut sauver des vies Il est très important de pouvoir reconnaître les symptômes de la maladie du foie pour sauver une vie. Comme pour de nombreuses maladies, si la maladie du foie est détectée assez tôt, elle peut être traitée et guérie





Maladie hépatique



Dans certains articles, on peut parler de maladie hépatique, ce qui est presque la même chose que la maladie du foie. Quand une augmentation significative de la fonction hépatique est détectée, cela veut dire qu'un type de maladie hépatique affecte jusqu'à trois quarts de votre tissu hépatique.



Les causes de la maladie du foie



Les maladies du foie peuvent être provoquées de différentes façons.



- Le tissu du foie peut être endommagé et attaqué par des toxines



- Une accumulation du cholestérol.



- Le passage de la bile peut devenir obstrué (cholestase)



- Les cellules peuvent être enflammées (hépatite)



- L'écoulement du sang vers le foie peut être endommagé



- Cirrhose du foie et abus de l'alcool



L'abus d'alcool est la cause la plus courante de la maladie du foie en Amérique du Nord. Quand le foie subit des lésions graves et ne peut pas faire régénérer les tissus cellulaires comme lors d'une cirrhose du foie, il en résulte environ 25 000 décès chaque année en Amérique du Nord.

Les symptômes classiques de la maladie du foie



Les symptômes de la maladie du foie les plus fréquents et communs:



- Ictère: le jaunissement de la peau. Peut être détecté dans le blanc des yeux



- Transpiration excessive



- Cernes sous les yeux



- Talons et paumes enflammés



- Taches brunes sur la peau



- Selles décolorées



- Visage pâle



- Globes oculaires enflés



- Nausée



- Douleur dans le quadrant droit supérieur de l'abdomen



- Mauvaise odeur corporelle



- Langue enflée



- Mauvaise haleine



- Certaines personnes souffrent également de perte de poids et de fatigue.



Ces symptômes sont étroitement liés à la maladie hépatique en général. Mais il y a nombreuses autres maladies qui affectent le foie dont les symptômes sont différents de ceux de la liste.



Les calculs biliaires



Les symptômes de la maladie du foie associés aux calculs biliaires, comprennent souvent des vomissements, (après avoir mangé un repas gras) des douleurs dans le quadrant supérieur droit de l'abdomen; et si la vésicule biliaire est infectée, vous aurez également de la fièvre.



Cirrhose du foie



Si la maladie hépatique progresse et atteint le stade de la cirrhose, vous remarquerez sûrement les symptômes susmentionnés:



- Diminution des tissus musculaires. Un foie compromis fera également réduire la production de protéines, et cela peut conduire à l'atrophie des muscles.



- Une tendance à saigner abondamment. En effet, une des fonctions du foie est de faire coaguler le sang.



- Démangeaisons. Les démangeaisons peuvent être les conséquences du dépôt des sels biliaires dans la peau.



- Un sentiment de confusion. Lorsque les niveaux d'ammoniac dans le sang sont élevés, un sentiment de confusion peut survenir. L'ammoniac est destiné à être éliminé de la circulation sanguine par un foie en bonne santé.

- Un sentiment de léthargie. Ceci est également dû à l'augmentation de l'ammoniac dans le sang.



- Veines gonflées dans l'estomac. Avec un foie cirrhotique, la pression artérielle augmente, compromettant le flux sanguin vers le foie. Cela peut conduire à un gonflement des veines proches de la région de l'estomac.



- Métabolisation inhabituelle des graisses



- La métabolisation anormale des graisses est un autre des symptômes principaux de la maladie du foie, qui peut se manifester par:



- Une diminution des niveaux du cholestérol HDL et des taux élevés de triglycérides et de cholestérol LDL.



- Hypertension provoquée par des vaisseaux sanguins obstrués par des dépôts de graisse. Cela peut aussi potentiellement conduire à une crise cardiaque et un AVC.



- Lymphomes et tumeurs peuvent se développer dans la peau.



- Un gain de poids significatif pouvant conduire à l'obésité.



- Difficultés à perdre du poids, même si vous suivez un régime amaigrissant.



- Un métabolisme lent.



- Ventre ballonné.



- L'apparition de cellulite sur tout le corps.



Voici les symptômes de la maladie du foie affectant le système digestif:



- Intolérance à l’alcool



- Le syndrome du côlon irritable



- Constipation



- Indigestion et / ou reflux



- Hémorroïdes



- Incapacité à tolérer la nourriture grasse



Symptômes liés à des niveaux de sucre dans le sang :



Certains des symptômes des maladies hépatiques qui se rapportent au taux de sucre dans le sang sont:



- L'apparition du diabète de type II



- Envie de sucreries



- Hypoglycémie, niveaux instables du sucre dans le sang



Symptômes liés à votre système immunitaire



La mauvaise santé du foie peut également affecter votre système immunitaire, certains des symptômes sont:



- L'augmentation de la vulnérabilité de l'organisme face à des infections virales et bactériennes



- Le développement de la fibromyalgie



- Eruptions cutanées



- Développement de nouvelles allergies, de l'urticaire et de l'asthme



- Démangeaisons excessives



- Augmentation de la vulnérabilité aux maladies auto-immunes.



Faites en sorte de repérer les symptômes des lésions hépatiques.



La santé de votre foie est essentielle! Le pouvoir du foie à se guérir des nombreuses agressions qu'il subit par le gras et l'alcool est tout à fait étonnant, si tant est que la maladie est détectée à temps. Alors maintenant que vous connaissez les symptômes de la maladie du foie sont, il est absolument crucial que vous soyez vigilant.















Source : savoir.eddenya.com



