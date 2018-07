Malang Diedhiou siffle la fin de sa carrière

L'arbitre Malang Diédhiou a annoncé hier, jeudi 19 juillet, sa retraite internationale. Une décision "réfléchie et (qui) va dans le sens de l'intérêt général de l'arbitrage sénégalais".



Lors d'une réception donnée le même jour en son honneur, pour sa participation remarquable à la Coupe du monde, avec deux de ses collègues (assistants), il a donné les raisons de sa décision.



"J'ai décidé d'arrêter ma carrière d'arbitre pour accorder plus de temps à ma vie professionnelle, mais aussi pour me consacrer à la formation et à l'encadrement de jeunes arbitres sénégalais", a déclaré M. Diédhiou, repris par Stades.



Il martèle : "Cette décision mûrement réfléchie va dans le sens de l'intérêt général de l'arbitrage sénégalais. Je demande donc à la Fédération d'en prendre acte et de saisir dans les meilleurs délais la Fifa et la Caf. À Maguette Ndiaye et autres arbitres sénégalais de prendre le relais."



Malang Diédhiou est colonel des Douanes.