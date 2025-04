Malgré l'absence de son maire, Agnam célèbre une Korité sous le signe de la ferveur"

La prière de la Korité à Agnam Wouro Ciré s’est déroulée dans une atmosphère de recueillement, naturellement marquée par l’absence du maire Farba Ngom, actuellement incarcéré.



L’Imam Ratib a rappelé le sens sacré du mois de Ramadan, exhortant les fidèles à œuvrer pour l’union des cœurs et à éviter les discours divisants.



Une prière en solidarité



Dans cette commune des Agnam, les fidèles ont formulé une prière collective en soutien à l’honorable député-maire Farba Ngom, décrit comme "l’absent le plus présent". Les guides religieux et coutumiers ont tous exprimé leur soutien, leur affection et leur reconnaissance envers le maire, dont l’absence est ressentie mais n’a pas entamé l’attachement de la population.



Hommage de l’adjoint au maire

Abdoul Aziz Diop, adjoint au maire, a rendu un hommage appuyé à Farba Ngom, saluant les réalisations de ce "fils du Fouta". Il a souligné que l’engagement des habitants envers leur édile restait intact malgré son absence. "Son héritage continue de nous guider", a-t-il déclaré, témoignant de la résilience de la communauté.

