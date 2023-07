Malgré sa situation politique: Ousmane Sonko "prêt à pardonner" à Macky Sall et...

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juillet 2023

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a, dans un entretien accordé à France 24 révélé que le Président Macky Sall a confié à certains qu’il empêchera sa candidature. Mais, il dit avoir constaté que la violence, dont il est la victime "ne s'est jamais exercée avant".



Ainsi, il a écarté l’éventualité de tout contact contact officiel ou officieux avec le Président Sall. Il se dit "être prêt à pardonner" et, à "oublier". N’empêche, il souhaite à Macky Sall de "terminer ce mandat en beauté et de partir dans la sérénité.



D’après l’opposant radical au régime de Macky Sall reste convaincu qu’il pourra remporter l’élection présidentielle de février 2024 au premier tour. Puisque, la majorité des 17 millions de Sénégalais veut sa candidature.



Ousmane Wade