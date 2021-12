Malgré un Touss d'enfer, Siteu ne décolère pas devant Papa Sow: "Il m'a déçu, il a peur de moi"

Malgré un Touss dont lui seul a le secret, Siteu ne décolère pas contre son adversaire du jour, blessé. "Papa Sow m’a vraiment déçu. S’il était responsable, il ne devait pas aller se battre avec le public dans le stade, alors qu’on a un combat important à lutter. On prépare ce combat depuis 3 ans, et j’ai tout investi pour être prêt. Papa Sow n’avait pas le droit de gâcher notre combat, et le CNG doit me donner la victoire, car je n’ai rien à voir avec ça. Je suis sûr qu’il a fait exprès pour que le combat n’ait pas lieu aujourd’hui, car il a peur de moi. Personnellement, je ne lutterai plus avec Papa Sow », a fulminé le lutteur de Lansar, Siteu.