Mali: Alioune Tine condamne l’arrestation de Ibk et réclame sa libération

L'expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Mali, Alioune Tine, a condamné l'arrestation et la détention du Président Keïta lors d'un coup d'État militaire le 18 août.



D’après Libération one line, il a appelé les putschistes à libérer le chef d’Etat malien ainsi que les membres de son gouvernement et à protéger leur intégrité physique ainsi que celle des membres de leur famille. « J'appelle les membres du Comité national pour le salut du peuple (Cnsp) à mettre immédiatement fin à cette détention illégale », a déclaré M. Tine dans un communiqué de presse.



L’expert onusien a également appelé « toutes les autorités maliennes à respecter scrupuleusement les droits de l'homme et les libertés fondamentales, à transférer le pouvoir aux civils dès que possible, à rétablir l'État de droit et à assurer la protection des biens et des personnes ».



M. Tine s’est dit très préoccupé par les informations selon lesquelles quatre personnes ont été tuées et 15 autres blessées par la Garde nationale dans la soirée du 18 août. « Tous les responsables de ces violations des droits de l'homme devraient répondre de leurs actes devant les autorités judiciaires maliennes compétentes », a-t-il déclaré.





