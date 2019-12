Mali: Amadou Toumani Touré impliqué dans le processus de paix

De retour dans le pays il y a quelques temps, l’ancien président Amadou Toumani Touré s’est rendu ce dimanche à Mopti en compagnie du Premier ministre Boubou Cissé.



Invité dans la localité afin de trouver une solution de sortie de crise sécuritaire, Amadou Toumani Touré a déclaré qu’il allait faire de son possible pour ramener la paix au Mali.



« J’ai été pendant sept ans au Sénégal et il n’y a pas un jour où je n’ai pas pensé à mon pays… Seul, je ne pourrai rien… mais qu’on se mette ensemble pour ramener la paix, la sérénité et la sécurité dans notre pays » rapporte rfi.fr.