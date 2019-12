Mali: Débats crispés pour le premier jour du dialogue national

Rédigé par Mamadou Mangane le 17 Décembre 2019 à 09:28

Après la cérémonie d'ouverture du Dialogue national inclusif (DNI) samedi, les débats en plénière ont commencé dimanche. Trois sous-groupes pour parler notamment de «gouvernance», de «paix, sécurité et politique institutionnelle» et «d'économie, et finances».