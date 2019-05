Mali: Dix huit civils tués dans une double embuscade à Mondoro

Mercredi, un véhicule de l'armée qui transportait des vivres, près du village de Tigula, a sauté sur une mine, tuant un soldat.

Selon un élu local, les villageois, ayant entendu l’explosion ont accouru sur les lieux pour secourir les militaires lorsque des terroristes ont ouvert le feu sur eux, tuant 12 civils.

Six autres civils partis jeudi à la recherche du premier groupe de personnes dont ils étaient sans nouvelles ont été à leur tour "tués par les terroristes", a-t-il poursuivi.

Les assaillants auraient inséré des mines dans les corps des douze civils. On ne sait pas très bien encore si c'est en voulant prendre les corps que les six (autres civils) ont été tués ou s'ils ont été exécutés.

Une enquête a été ouverte par les autorités.

Une source de sécurité a également confirmé le bilan 18 civils tués sans évoquer la mort du soldat.

Le Nord et le centre du Mali sont régulièrement en proie à des attaques malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix, avec le gouvernement malien.





Koaci