Mali : L'armée affirme avoir "neutralisé" 50 jihadistes depuis Boulkessy

Mais l'armée est toujours à la recherche de 27 de ses soldats, portés disparus depuis la double attaque jihadiste du 30 septembre et du 1er octobre à Boulkessy et Mondoro.



Cette attaque est la plus meurtrière subie par l'armée malienne depuis des années. Deux civils ont été tués à Mondoro, 38 soldats sont morts et 17 ont été blessés à Boulkessy, dit l'armée.



