Mali : L'armée annonce l'arrestation de six "terroristes" liés aux attaques de Bamako

L'armée malienne a annoncé jeudi l'arrestation de six "terroristes" impliqués dans les attaques de la capitale Bamako, qui avaient fait plus de 70 morts mi-septembre, dans un communiqué.

Bamako a été le 17 septembre le théâtre d'attaques inédites depuis des années qui avaient ciblé l'aéroport militaire et le centre d'entraînement des gendarmes maliens. Elles avaient été revendiquées par un groupe jihadiste affilié à Al-Qaïda. L'Etat-major "informe l'opinion de l'arrestation les 17 et 18 novembre de six membres du réseau terroriste impliqué dans l'attaque du 17 septembre à Bamako". "Les individus arrêtés sont soupçonnés d'avoir facilité l'arrivée et l'installation des commandos terroristes qui ont mené les attaques, d'avoir mené des missions de surveillance des sites à attaquer et d'avoir apporté un soutien logistique aux groupes armés terroristes", ajoute le document. Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) avait assuré via ses canaux de communication que quelques dizaines de ses hommes avaient fait ce jour-là des centaines de morts et de blessés dans le camp adverse, dont des membres du groupe russe Wagner, allié du régime militaire. Ses combattants ont ensuite été tués, avait-il dit. La capitale n'avait pas été le théâtre d'une telle opération depuis 2016 alors que d'autres régions du pays sont en proie à des attaques quasi quotidiennes. Le Mali, confronté au jihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle, a été le théâtre de deux putschs, en août 2020 et mai 2021. Il est depuis gouverné par une junte dirigée par le général Assimi Goïta. Depuis 2022, les militaires au pouvoir ont rompu l'alliance ancienne avec la France et ses partenaires européens, pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie. Ils ont multiplié les actes de rupture, poussant vers la sortie la mission de l'ONU Minusma et dénonçant l'accord signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord, considéré comme essentiel pour stabiliser le pays.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77317-mali-l-arme-an...

