Mali : La Force unifiée de l’AES inflige de lourdes pertes aux terroristes Rédigé par leral.net le Lundi 31 Mars 2025 à 03:02 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu & Agence La Force unifiée de la Confédération des Etats du Sahel (AES) a infligé de lourdes pertes aux groupes armés terroristes, entre vendredi et samedi, a affirmé dimanche, l’armée malienne dans un communiqué. Ainsi, les actions coordonnées de cette Force unifiée ont permis d’appréhender, le 28 mars dans le nord du Mali, […] ©️ Atlanticactu & Agence La Force unifiée de la Confédération des Etats du Sahel (AES) a infligé de lourdes pertes aux groupes armés terroristes entre vendredi et samedi, a affirmé dimanche l’armée malienne dans un communiqué. Ainsi, les actions coordonnées de cette Force unifiée ont permis d’appréhender, le 28 mars dans le nord du Mali, deux terroristes à bord d’un véhicule qu’ils avaient volé entre Dori et Tera, au Niger. Leur intention était d' »utiliser la ligne frontalière pour déjouer la traque des forces de défense et de sécurité », indique l’armée malienne. Samedi, les vecteurs aériens de l’AES ont « ciblé avec succès un regroupement de terroristes sous un hangar » dans le secteur de Houra, dans le nord du Mali, selon la même source, qui a fait état de plusieurs terroristes neutralisés et d’une dizaine de motos incendiées. L’AES a été créée le 6 juillet 2024 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dans l’optique de redéfinir la lutte contre le terrorisme par la création d’une force militaire commune.



Source : Source : https://atlanticactu.com/mali-la-force-unifiee-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager