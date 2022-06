Mali - Les Casques bleus repoussent une attaque terroriste à Kidal

Le Représentant spécial du Secrétaire général et chef de la MINUSMA, M. El-Ghassim Wane, a appris avec consternation l’attaque lâche perpétrée ce matin par des éléments terroristes contre un convoi logistique de la MINUSMA aux environs de la ville de Kidal, dans la partie septentrionale du Mali.



Un Casque bleu a malheureusement été grièvement blessé alors que le convoi essuyait des tirs directs à l’arme légère et lance-roquettes pendant environ une heure. Il a succombé à ses blessures après avoir été évacué. Trois autres soldats de la paix ont également été blessés lors de l’attaque.



« Je condamne fermement cette attaque, qui participe aux efforts désespérés des groupes terroristes visant à entraver la quête de la paix au Mali et la mise en œuvre du Mandat de la MINUSMA », a déclaré le Représentant spécial. Il a souligné que, malgré les épreuves et la difficulté de l’environnement opérationnel dans lequel évolue la Mission, « notre détermination à accompagner le peuple et le Gouvernement maliens dans la quête de la paix et de la sécurité reste entière. Rien ne viendra l’entamer ».



Le Représentant spécial salue le courage des Casques bleus protégeant le convoi. Ils ont repoussé les assaillants qui étaient lourdement armés.



Il convient de rappeler que cette attaque est le cinquième incident à survenir dans la région de Kidal en une semaine. Il s’agit là d’un rappel tragique de la complexité de la tâche de la MINUSMA et des menaces auxquelles elle est quotidiennement confrontée.



Le Chef de la MINUSMA rend hommage à ce Casque bleu mort au service de la paix au Mali, dans l’accomplissement de sa mission, et présente ses condoléances à ses proches et à son gouvernement. Il souhaite également un prompt et complet rétablissement aux blessés. (APO)



Source : https://www.impact.sn/Mali-Les-Casques-bleus-repou...