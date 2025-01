Mali : Les FAMA repoussent une attaque à Wabaria

Le mercredi 15 janvier 2025, les forces armées maliennes (FAMA) ont repoussé une attaque de groupes armés terroristes visant leur poste à Wabaria, dans la région de Gao.

Selon l’État-major général des armées, les assaillants, arrivés à moto, ont été mis en déroute grâce à une riposte rapide et efficace. Le bilan provisoire fait état de six terroristes neutralisés ainsi que la récupération de cinq motos, trois pistolets-mitrailleurs, une radio et des munitions. Côté FAMA, on déplore un blessé léger.

L’État-major a salué le professionnalisme des troupes, l’étroite collaboration avec les services de renseignement et le soutien actif de la population. Il réitère son engagement à protéger les personnes et les biens sur tout le territoire national.

Source : https://senemedia.com/annonce-78161-mali-les-fama-...