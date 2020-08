Mali: Les militaires putschistes décident de garder le pouvoir pendant 3 ans Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

La junte propose de former un gouvernement composé essentiellement de militaires. Par ailleurs, les nouvelles autorités de Bamako acceptent que le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta retourne chez lui ou aille se soigner à l'étranger. Selon RFI, à l'issue de discussions, la Cedeao et les putschistes maliens sont d'accord pour tourner la page IBK.



Source : https://yerimpost.com/mali-les-militaires-putschis...

