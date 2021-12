Mali : Macron rencontre le Colonel Assimi Goita la semaine prochaine

Emmanuel Macron sera au Mali le 20 décembre. L’information est donnée par Jeune Afrique

Le chef de l’État français rencontrera le président de la transition malienne, le Colonel Assimi Goïta. Les deux hommes discuteront des voies et moyens de sortir de l’impasse dans laquelle semble s’embourber le Mali depuis plus d’une année.



À en croire nos confrères, le président français va essayer de convaincre Assimi Goïta de se passer des services du groupe de sécurité russe, Wagner.



L’agence de presse Reuters a révélé il y a quelques mois que Bamako était proche d’un accord avec la société privée de sécurité russe pour l’envoi de 1.000 hommes pour assurer la sécurité des personnalités locales et la formation des FAMAS (forces armées maliennes). Les autorités maliennes avaient démenti l’information en la mettant sur le compte de « rumeurs ».



Devant la tribune de l’Onu, le Premier ministre malien, Choguel Maïga avait néanmoins expliqué le recours à une alternative par l’ « abandon en plein vol » du Mali par la France. Depuis, ça vole très bas entre Paris et Bamako sans que le fil du dialogue soit définitivement rompu.



La visite de lundi est la preuve que les deux pays ne sont pas prêts à se séparer même si personne ne peut présager de l’issue de la rencontre entre Macron et Goïta.



Dans tous les cas, le président français tentera d’obtenir de son hôte des concessions dont la promesse de tenir des élections en février, conformément au calendrier établi par le premier gouvernement de la transition.



La question est de savoir si le chef de l’exécutif français réussira là où ses homologues ouest-africains ont jusque-là échoué, malgré les sanctions infligées aux autorités de la transition.



Lors du 60e sommet de la Conférence des chefs d’État, l’organisation ouest-africaine s’est encore montrée intraitable sur la question des élections, exigeant qu’elles soient organisées le 27 février, sous peine d’appliquer de nouvelles sanctions au mois de janvier 2022.



Le colonel Assimi Goïta qui était absent de la rencontre, a fait parvenir à ses « pairs » une lettre à travers laquelle il promet de fournir un calendrier des élections au plus tard le 31 janvier. Une proposition qui n'a pas eu l'heur de convenir à l’institution qui espère voir la junte revenir à de meilleurs sentiments avant la fin de l’année. Pour ce faire, Emmanuel Macron pourrait brandir des menaces de sanctions internationales, prédit Jeune Afrique, sans autres détails.



Cette visite sera mise à contribution par le président français pour se prononcer sur la transformation de l’opération Barkhane. À ce sujet, il convient de noter que les forces françaises ont rétrocédé ce mardi 14 décembre la base qu’elles occupaient à Tombouctou après leur retrait de Kidal et de Tessalit.

