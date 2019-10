Mali: Un Casque bleu tué, cinq blessés dans deux attaques

Les Casques bleus effectuaient une patrouille de sécurisation dimanche matin 6 octobre près d'Aguelhok, dans le nord-est, quand un engin a explosé au passage de leur véhicule, faisant un mort et quatre blessés, rapporte la Minusma sur Facebook.



L'autre incident s'est produit dimanche vers 1 heure du matin, dans les environs de Bandiagara, dans la région de Mopti (centre du pays). Un Casque bleu a été grièvement blessé. Les Casques bleus de la Minusma y « ont été pris à partie par des éléments d'un groupe armé non identifié et ont riposté à cette attaque », indique le communiqué.