Mali : Un double attaque fait 1 mort et 05 blessés parmi les Casques bleus

Les forces de la Minusca ont fait l’objet d’une double attaque, ce dimanche, à Aguelhok et à Bandiagara.



Alors qu’elles effectuaient une patrouille de sécurisation prés de la localité près d’Aguelhok, le véhicule des forces onusiennes a sauté sur un engin explosif. Un Casque bleu a été tué et cinq autres ont été blessés.



L’autre attaque est survenu le même jour vers 1 heure du matin, à Bandiagara. Les Casques bleus de la Minusma y « ont été pris à partie par des éléments d’un groupe armé non identifié et ont riposté à cette attaque », rapporte rfi.fr.