Mali : des vidéos privées du fils du président IBK créent la controverse

Les vidéos circulent largement sur les réseaux sociaux. Elles montrent Karim Keïta, le fils du chef de l’État et président de la commission de la Défense du Parlement, de très bonne humeur, au milieu d’une fête joyeuse et sur un yacht de luxe en compagnie d’amis.



« Des esprits mal intentionnés veulent me mêler à une cérémonie privée organisée à l’étranger par des amis où je n’ai fait qu’une très brève apparition et dont je n’étais chargé ni du menu ni de la liste des invités», a réagit Karim Keïta, avant d’affirmer que le déplacement à titre privé « n’a évidemment pas coûté le moindre centime au contribuable ».