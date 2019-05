Mali: il égorge sa femme de 28 ans

À l’arrivée des secours, le mari gisait dans le sang à côté de sa femme égorgée, un couteau de cuisine se trouvait sur le lieu du drame.



La police du 3éme arrondissement sous la conduite du commissaire divisionnaire Soma Ibrahima Keïta, a constaté le drame suite à l’alerte de la famille et a aussitôt appelé la protection civile pour évacuer le mari blessé et la victime à l’hôpital Gabriel Touré. Tout en prenant le soin de mettre sous surveillance le mari blessé à l’abdomen, en sa qualité de premier et unique suspect.



Selon les témoignages recueillis auprès des voisins, Lassi aurait eu l’impression que sa femme Kadiatou Kanté dite Thini, lui était infidèle, alors il commença une surveillance à la culotte. Il interdisait même à sa femme de s’approcher des hommes de sa propre famille, en plus, l’époux jaloux avait interdit à son épouse de sortir du foyer en son absence.

Le jeune couple était marié depuis à peine deux ans.















