Mali : mort d’un caporal-chef français lors d’une opération de reconnaissance

Le caporal-chef Maxime Blasco est mort au combat au cours d’une opération de reconnaissance et de harcèlement conduite par la force Barkhane dans le Gourma malien, au Sud-Est de N’Daki, dans la région de Gossi, à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Des éléments d’un groupe armé terroriste ont été détectés par un drone Reaper tôt dans la matinée, dans la forêt de N’Daki. Deux hélicoptères d’attaque ont été rapidement déployés pour les neutraliser et un groupe de commandos engagé au sol. La France perd ainsi un 50e soldat au Mali (58e au Sahel).

« C’est avec une émotion particulièrement vive que le Président de la République a appris la mort en opération du caporal-chef Maxime Blasco du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces », a fait savoir l’Élysée dans un communiqué. Le 18 juin dernier, le militaire avait été décoré pour la valeur exceptionnelle de ses services par Emmanuel Macron.

