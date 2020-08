Mali: qui est Bouyé Haïdara, le chérif de Nioro qui murmure à l'oreille des leaders?

Nioro est une localité malienne situé à 240 km au nord-est de la ville de Kayes, non loin de la frontière mauritanienne et Bouyé Haïdara, son chérif, est l’un des religieux les plus respecté du Mali. Octogénaire, adepte d’un islam tolérant, son influence est grande. On dit même ici que lorsqu’il en enrhumé, c’est une bonne partie du Mali qui tousse. Le déplacement d’hommes politiques (président de la République, Premier ministre, personnalités) à Nioro, localité malienne située vers la frontière mauritanienne dans laquelle réside est quasiment obligatoire. C’est même un pèlerinage.



Par exemple, à peine nommé la semaine dernière ministre des Finances et de l’Économie, Abdoulaye Daffé a séché le lendemain une réunion à la primature pour se rendre chez le chérif de Nioro dont il est un fidèle. Objectif ? Solliciter ses bénédictions.



C’est le même chemin qu’a pris récemment une délégation des dix principaux chefs traditionnels du nord du Mali. La délégation a passé quatre jours sur place pour parler de retour de la paix au Mali, au moment où une crise politique s’est installée. Le chérif a promis de s’investir pour trouver une solution.



Pour y parvenir, au moment où l’opposition appelle à une manifestation la semaine prochaine, Bouyé Haïdara a invité à son tour à Nioro l’imam Mahmoud Dicko, dont il est le mentor.