Malick Daf, coach U17 du Sénégal: « Une qualification acquise avec la manière »

«Je pense que nous avons fait un bon match. Il y a eu cette excellente organisation de notre part. Surtout, nous avons deux fois, vu joué l’adversaire (Cap-Vert). On a aussi beaucoup gêné les Cap-Verdiens dans leur propre zone, parce que nous avons attaqué très haut et nous avions joué en circulant tout le temps le ballon. En demandant aux jeunes de toujours presser plus haut, on a eu la chance de marquer rapidement un but et la suite devient plus facile.



L’objectif pour nous, était d’atteindre la finale qui est synonyme de qualification à la prochaine CAN U17 de 2019 en Tanzanie, chose désormais faite avec la manière. Maintenant, l’autre seul objectif qui reste, c’est de gagner la finale », a-t-il déclaré à l’issue de l’écrasante victoire (6-0) de son équipe devant le Cap-Vert, dimanche, en demi-finale du tournoi de l’UFOA qualificatif à la CAN U17, prévue en Tanzanie en 2019.



