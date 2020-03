Malick Dieng félicite le Pr Macky Sall

Le Sénégalais est connu pour sa grandeur d’âme, sa générosité, son sens de la famille. Le Sénégalais ne laisse pas son frère, son ami ou son voisin sans lui tendre la main avec le peu qu’il a.

Je vous invite à chanter l’hymne national de nos fenêtres et balcon porte en elle un message fort de soutien à nos médecin et force de sécurité.

Il ne s’agit plus d’acteurs et d’artistes...Nous sommes tous acteurs à l’heure qu’il est et nous jouons tous le même et premier rôle celui de sauver notre pays et sensibiliser les personnes autour de nous de la nécessité de respecter le confinement et suivre les instructions de nos autorités pour le bien de tous.je vous le demande du fond du cœur, restons Sénégalais jusqu’au bout, aimons nous, aidons nous, soutenons nous... le monde@entier nous prend pour exemple actuellement, le monde entier parle de nous et notre civisme face à cette crise, ne laissons pas une minorité qui a été mal informée nous guider vers un avenir incertain.

#soyons de vrai sénégalais#

Vive le Président Macky Sall

Vive le Sénégal 🇸🇳 💙#Stayhome#coronavirus 🇸🇳 💙

Malick dieng administrateur de société