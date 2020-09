Malick Gackou, président de la Fondation maternité solidaire: « Nous avons remis au maire plus de 2500 kits d’accouchement pour préserver les femmes et sauver les enfants » Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 01:55 | | 0 commentaire(s)|

La fondation Maternité solidaire a initié une tournée nationale dans le cadre de ses activités. Ce mardi, la caravane de Malick Gakou, président de ladite fondation était à Guédiawaye dans la commune de Ndiarème Limamou Lahi.



L’objectif de cette tournée, « c’est d’éradiquer la mortalité maternelle à l’accouchement ». Car dira-t-il, le taux de mortalité maternelle à l’accouchement au Sénégal est inacceptable et le taux de mortalité infanto-juvénile est exponentiel au Sénégal. C’est pourquoi depuis la mise en place de la fondation, des efforts sont consentis pour lutter contre ce fléau.



Ainsi la fondation a remis au maire de la commune de Ndiarème Limamou Lahi, plus de 2500 kits d’accouchement pour préserver les femmes et sauver les enfants.



Cependant pour mieux venir en aide à la population, Malick Gakou annonce « la grande initiative de parrainage aux femmes en grossesse et aux femmes en difficulté pendant la grossesse... »

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Malick-Gakou-president-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager