Malick Guisse de l'APD corrige " Moustapha Diagne et Cie" de Dionne 2024 et se prononce sur l'actu.. Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juillet 2024 à 12:06 | | 0 commentaire(s)| Invité l’émission « 52 minutes pour convaincre de Yegle TV , Malick Guisse sociologue, membre de l’Alliance pour la Paix et la Démocratie (APD), au-delà de la vie de leur parti , la disparition brutale de Boune Abdallah Dionne, un de leur leader, des divergences intestines s’est penché sur l’actualité dominante du moment…Entretien



Accueil Envoyer à un ami Partager