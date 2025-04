Malick Ndiaye reçoit plusieurs ambassadeurs accrédités au Sénégal Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Avril 2025 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a reçu, jeudi à Dakar, les nouveaux ambassadeurs du Venezuela, du Soudan, du Luxembourg, de la Finlande et des Pays-Bas accrédités au Sénégal dans la perspective d’un renforcement des liens de coopération existants avec ces pays, a appris l’APS de l’institution parlementaire. Les échanges avec l’ambassadrice du Venezuela, Elena Gonzalez Herrera ‘’ont porté sur la dynamisation de la diplomatie parlementaire et l’exploration de nouveaux axes de coopération, notamment dans le secteur énergétique’’, indique l’Assemblée nationale sur sa page Facebook. Le nouvel ambassadeur du Soudan au Sénégal, Abdelghani Elnaim Awadelkarim a lors de son entrevue avec le président de l’Assemblée nationale salué ‘’la maturité démocratique du Sénégal’’. Malick Ndiaye a quant à lui souligné l’importance de l’unité africaine et réaffirmé le soutien du Sénégal à une résolution pacifique de la crise soudanaise, rapporte la même source. Le président de l’institution parlementaire a également reçu l’ambassadrice de Finlande, Anu Saxen, avec qui, il a évoqué ‘’les bonnes pratiques de gouvernance’’. Il a mis en avant lors de l’entretien le modèle finlandais en matière de transparence, en résonance avec les réformes engagées au Sénégal. M. Ndiaye et Carmen Hagenaars, ambassadrice des Pays-Bas au Sénégal ont discuté de l’ouverture de l’Assemblée nationale et les opportunités de partenariat, notamment dans le domaine agricole. L’ambassadrice du Luxembourg, Laure Huberty, a de son côté présenté le cinquième Programme Indicatif de Coopération (PIC V), axé sur la santé, la formation professionnelle et l’employabilité. Lors de son tête à tête avec la diplomate luxembourgeoise, le Président Ndiaye a fait part des ‘’réformes’’ en cours à l’Assemblée nationale dont la création prochaine de la chaîne parlementaire. Le président de l’Assemblée nationale n’a pas manqué de magnifier, au cours de ces différentes audiences, la vision “Sénégal 2050” du président de la République, tout en invitant les pays partenaires à ‘’un partenariat mutuellement bénéfique’’. Il a mis à profit ces échanges avec les diplomates pour aborder la crise humanitaire à Gaza, lançant un nouvel appel à une mobilisation internationale pour un cessez-le-feu et le respect du droit international humanitaire.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-80175-malick-ndiaye-...

