Mamadou Diagna Ndiaye : Le visionnaire derrière les JOJ Dakar 2026

8 octobre 2018, de l’autre côté de l’Atlantique plus précisément à Buenos Aires, le sport sénégalais est à l’honneur. Le pays de la Teranga est désigné par le Comité international olympique (CIO) pour organiser les Jeux olympiques de la Jeunesse : Une première en Afrique. Pour y arriver, il a fallu l’intervention d’un dirigeant sportif émérite et de rang mondial pour donner à l’Afrique ces premiers jeux. Lui n’est autre que Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS). De cette date à nos jours, il est au four et au moulin pour la réussite de cette manifestation au grand bonheur de l’Afrique d’où cette nouvelle devise de ces JOJ - « L’Afrique accueille, Dakar célèbre » est l’incarnation de cette approche. Elle entend montrer que les jeunes Africains sont prêts à accueillir la jeunesse du monde entier afin de façonner ensemble leur avenir commun pendant les Jeux, rapporte LeTémoin.



Président du Comité d’Organisation de ces Jeux Olympiques de la Jeunesse, Mamadou Diagna Ndiaye multiplie les voyages, contacts afin de nouer des partenariats pour mener son projet à bon port mais surtout honorer le Sénégal et l’Afrique. Ce vendredi, sous sa direction, le CO - JOJ Dakar 2026 et la SONATEL vont signer un partenariat en vue de cette grande fête mondiale de la jeunesse. Pour rappel, ces Jeux, qui se dérouleront sur trois sites (Dakar, Diamniadio et Saly), ont l’ambition de servir de catalyseur à la transformation du Sénégal par le sport, tout en devenant un modèle pour les futurs hôtes des JOJ, indique le journal.