Mamadou Diagna Ndiaye Pdt du Cnoss :«Le CIO reconnait les efforts consentis par notre pays dans l’olympisme» La remise de la torche olympique au président Macky Sall est une reconnaissance de l’engagement du chef de l’Etat et les efforts consentis par le Sénégal. Mamadou Diagna Ndiaye a souligné qu’elle traduit une reconnaissance du Comité olympique international (CIO) et l’implication du chef de l’Etat dans le domaine de l’olympisme.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

«Thomas Bach, président du comité international olympique nous a chargé de vous remettre, en ma qualité du membre de la CIO, la torche olympique. Le CIO vous avez fait l’honneur de vous désigner Monsieur le Président de la République un invité spécial à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques «Tokyo 2020» en reconnaissance des efforts appréciables consentis par notre pays, sous votre impulsion, dans le domaine de l’olympisme. Et seul un contexte global marqué par une forte recrudescence des cas de Covid 19 ait pu empêcher votre déplacement au Japon pour y assister», rappelle-t-il.



Le président du CNOSS et par ailleurs membre du CIO, rappelle que ce geste du CIO est également un encouragement du CIO pour l’organisation des JOJ en 2026 à Dakar.



« La flamme olympique annonce le début des Jeux olympiques et transmet un message de paix tout le long de son parcours. Pour ce geste lourd de sens, le président du CIO a voulu, honorer le Sénégal à travers vous et transmettre au peuple sénégalais tous ses encouragements pour l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse «Dakar 2026», souligne-t-il.

