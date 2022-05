Mamadou Diagne Sy Mbengue : "Pourquoi des mesures seront prises par le Khalife des Tidianes"

Mamadou Diagne Sy Mbengue, Directeur général de SN HLM et ancien maire de Tivaouane, s'est rendu à l’hôpital Abdoul Aziz Sy, pour apporter son soutien aux familles des victimes. "C’est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la nouvelle. L’hôpital compte beaucoup pour l’actuel khalife et c'est la raison pour laquelle, des mesures idoines vont être prises dans les plus brefs délais" a-t-il déclaré.