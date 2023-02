Mamadou Guèye devient le nouveau Directeur des Domaines : Qui est Mamadou Guèye ? Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

CFEE en 1990 à Lansar A ex école 6 à Pikine

BFEM en 1994 au CEM Serigne Cheikh Anta Mbacké ex Canada de Pikine

Baccalauréat en 1997 au Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye

Licence en 2000 à l’université Gaston Berger de Saint-Louis

Maîtrise en Sociologie en 2002 à l’université Paris 8 en France

2005

Major de sa promotion sur une liste de 32 élèves inspecteurs section Impôts et Domaines à l’eEcole nationale d’administration ENA, ex ENAM



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2006 Services d’assiette à Dakar-Plateau

2007 Affectation au service des Grandes Entreprises

De 2007 à 2020 Stage en Corée

Stage en France

Mission en Afrique du sud

Missions au Canada, des Seychelles à la Suisse, du Rwanda à l’Angleterre …

Représentant de la direction des Impôts et domaines dans certaines structures continentales comme le Forum Africain des Administrations Fiscales

Chef de Centre des Fiscaux de Grand Dakar

Adjoint au directeur de la Législation et de la Coopération Internationale

Depuis novembre 2020 : Chef du centre des moyennes entreprises à la DGID



Président de l’AS Pikine



Depuis 2022 : Maire de la Commune de Djiddah Thiaroye Kao BFEM en 1994 au CEM Serigne Cheikh Anta Mbacké ex Canada de PikineBaccalauréat en 1997 au Lycée Seydina Limamou Laye de GuédiawayeLicence en 2000 à l’université Gaston Berger de Saint-LouisMaîtrise en Sociologie en 2002 à l’université Paris 8 en France2005Major de sa promotion sur une liste de 32 élèves inspecteurs section Impôts et Domaines à l’eEcole nationale d’administration ENA, ex ENAM2006 Services d’assiette à Dakar-Plateau2007 Affectation au service des Grandes EntreprisesDe 2007 à 2020 Stage en CoréeStage en FranceMission en Afrique du sudMissions au Canada, des Seychelles à la Suisse, du Rwanda à l’Angleterre …Représentant de la direction des Impôts et domaines dans certaines structures continentales comme le Forum Africain des Administrations FiscalesChef de Centre des Fiscaux de Grand DakarAdjoint au directeur de la Législation et de la Coopération InternationaleDepuis novembre 2020 : Chef du centre des moyennes entreprises à la DGIDPrésident de l’AS PikineDepuis 2022 : Maire de la Commune de Djiddah Thiaroye Kao





Source : M. Mamadou Guèye est né en 1978, à Guéoul (entre Kébémer et Louga). Il a eu le CFEE en 1990 à Lansar A, ex école 6 à Pikine. Le BFEM en 1994 au CEM Serigne Cheikh Anta Mbacké ex Canada de Pikine. Le Baccalauréat en 1997 au Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. La Licence en 2000, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.Source : https://www.jotaay.net/Mamadou-Gueye-devient-le-no...

Accueil Envoyer à un ami Partager