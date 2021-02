Mamadou Kany BEYE alerte : «Macky SALL doit bien se méfier de son entourage dans lequel figurent des gens impopulaires et arrogants tels que...» Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 00:56 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de la commune de Ndoulo, dans la région de Diourbel, s’est aussi prononcé sur l’affaire du député Ousmane SONKO, ce dernier est accusé de viol et de menaces de mort sur la masseuse Adji SARR.







Et comme à l’accoutumée, Mamadou Kany BEYE n’a pas mâché ses mots. Selon lui, le président de la République a tout intérêt à ignorer les mauvais conseils de son entourage s’il ne veut pas lui-même en pâtir « La vérité est que si Macky SALL n’en voulait pas, l’affaire Ousmane SONKO n’aurait même pas lieu aujourd’hui. Quant à savoir s’il l’approuve ou non, c’est une question impertinente à laquelle tout le monde peut répondre. Macky SALL en tant que chef de l’Etat, est aussi bien le patron du ministre de la Justice que celui du procureur de la République », rappelle Kany BEYE.



Le socialiste de s’en prendre aux proches du leader de l’APR qui seraient derrière cette affaire. «Macky SALL doit bien se méfier de son entourage dans lequel figurent des gens impopulaires et tout aussi arrogants tels que Mahmouth SALEH ou encore Yakham MBAYE. Ils lui donnent de très mauvais conseils. Et finalement, ce sera Macky SALL seul qui paiera les pots cassés», ajoute le maire de Ndoulo.



S’agissant de l’accusatrice d’Ousmane SONKO, Kany BEYE se montre très pessimiste. Selon lui, « c’est encore tout aussi malheureux que cette jeune fille innocente (Adji SARR, ndlr) n’ait pas dans son entourage des gens qui puissent la persuader de ne pas assumer cette ingrate et humiliante posture, dans ce rôle qu’on lui fait jouer. Et fort malheureusement pour Adji SARR, elle va rester dans l’histoire d’une manière extrêmement négative. »





Source : https://www.exclusif.net/Mamadou-Kany-BEYE-alerte-...

