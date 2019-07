Mamadou Lamine Diallo: "L'Assemblée de BBY a déjà donné le feu vert pour les mesures d'ajustement structurel..." L'honorable député Mamadou Lamine Diallo, dans sa Questekki de ce mardi, est encore revenu sur les hydrocarbures. Evoquant son attention attirée par un jeune patriote, le leader de Tekki souligne que "l'Assemblée de BBY a donné le feu vert pour les mesures d'ajustement structurel des finances publiques". Voici in extenso la Questekki du député.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2019 à 10:18

"Dossier Ressources naturelles : Bizarre ! Kosmos reçoit de BP pour ses 30%, 97,2 milliards en cash, bien moins que Timis.



C'est un jeune patriote sénégalais de la finance qui a attiré mon attention. Ainsi, pour 30% des parts de Kosmos dans les blocs gaziers de Saint-Louis et de Cayar, BP a payé cash 162 millions de dollars en octobre 2017, 97,2 milliards environ.



Or, pour l'acquisition des 30% de Timis, BBC a annoncé un paiement cash de 250 millions de dollars en 2017 de la part de BP, soit 150 milliards environ. Ce que ne veut pas reconnaitre clairement le Gouvernement. Alors pourquoi cette différence de 88 millions de dollars, 52, 8 milliards ? Environ 30 % ? A qui cela profite ?



En attendant, cet argent reçu par Timis Corporation doit être taxé, il dégage une plus-value nette et le ministre des Finances ne peut plus arguer de la phase exploration pour ne plus agir. Timis sort de l'affaire et laisse BP à 60%, Kosmos 30% et Petrosen 10%.



En attendant, il devient clair que Macky Sall défend Franck Timis. On ne peut pas mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence, en défendant les intérêts de Franck Timis. M. le Président, on ne vous demande pas d'être "spécialiste" du pétrole, mais de défendre les intérêts du Sénégal face à Franck Timis, conformément à votre serment inscrit dans la Constitution.



Dossier nouveau : Macky Sall s'attaque aux travailleurs avec la Loi des Finances rectificative et laisse Franck Timis empocher 150 milliards.

C'est parti. L'Assemblée de BBY a donné le feu vert pour les mesures d'ajustement structurel des finances publiques. Ce que Macky Sall ne dira jamais en public, c'est qu'il est à la recherche de plus de 1000 milliards d'arriérés intérieurs. Le paiement de la dette extérieure est menacé, c'est la raison pour laquelle en échange de 245 milliards d'aides budgétaires de la part de la Banque mondiale, l'AFD et la BAD, Macky Sall augmente les taxes et coupe les dépenses.



Résultat des courses. Ce sera le chômage et la hausse du coût de la vie. Les prix vont augmenter. Le peuple travailleur ne doit pas l'accepter. Il n'est pas responsable des errements du PSE et des mauvais choix économiques de Macky Sall. Il est temps que les syndicats souvent signataires des Assises Nationales reprennent l'initiative face à l'Association des Prédateurs de la République, Akimo Pétrolu Rewmi.



Si on avait appliqué les conclusions des Assises Nationales, le Sénégal n'en serait pas là. C'est donc la faute à Macky Sall.



Phrases chocs BP aurait payé en cash 88 millions de dollars de plus à Franck Timis par rapport à Kosmos. Pourquoi et pour qui ?



Si on avait appliqué les conclusions des Assises Nationales, le Sénégal n'en serait pas là. C'est donc la faute à Macky Sall".

