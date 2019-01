Mamadou Lamine Diallo : "Les réalisations de Macky Sall pour masquer les fuites d’argent vers les comptes offshore" "Pour Macky Sall, être dans l’action, c’est construire des routes. Penser, réfléchir, étudier relève du bavardage inutile. Tout cela est faux bien entendu. Son parrainage corrompu a été pensé et planifié de longue date dès la fin 2015."

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Janvier 2019 à 19:08 | | 0 commentaire(s)|

"Derrière les réalisations de Macky se cachent trois pensées obscures :

- Impressionner les populations

- Prétexter un problème social de court terme à résoudre

- Soutenir la corruption



Pour rappel, il est bon de savoir que c’est au moins 1000 milliards de flux financiers illicites qui ont quitté le Sénégal pour des paradis fiscaux comme Dubaï durant ces sept dernières années.



Macky Sall est affolé par le pétrole et le gaz. Il a signé des contrats défavorables au Sénégal et engagé le pays dans une spirale d’endettement. Il prévoit en 2019 une politique d’ajustement structurel comme le Président Abdou Diouf dans les années 80 qui a fini par une dévaluation du franc CFA.



Bonne année 2019 pour le peuple avec Tekki au pouvoir car, avec Macky ce sera dur".













PiccMi.Com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos