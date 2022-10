Mamadou Moctar Ndiaye "détruit" Ousmane Sonko et le réduit à l'"Axe du Mal" Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Octobre 2022 à 05:25 | | 1 commentaire(s)| Le secrétaire général du Parti Républicain et Citoyen (Prc), Mamadou Moctar Ndiaye n'a pas raté le leader de Pastef, Ousmane Sonko, qu'il taxe de l'"Axe du mal". A l'en croire, les manipulations dont ce dernier est coutumier, ainsi que son comportement dégradant peuvent conduire et nuire le pays dans un chaos indescriptible.



