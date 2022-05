Mamadou Moustapha Seck, du syndicat de la santé, F2S: « Le gouvernement ne connaît que les bras de fer »

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Moustapha Seck, membre du syndicat de la santé, F2S, revient sur le protocole signé avec le gouvernement. Le syndicaliste relève le retrait du protocole signé, de certains éléments. Mais, il exhorte ses frères à s’unir davantage pour obtenir gain de cause. Il prévient que la signature d’un protocole, c’est une chose. Mais, son applicabilité et son suivi, posent problème. Le suivi, dit-il, permet au personnel d’être plus réactif. Ainsi, il attire l’attention des membres sur le fait que le combat ne fait que commencer. Puisque, le gouvernement à qui les acteurs de la santé ont affaire, ne connaît que les bras de fer. Donc, insiste-t-il, les syndicalistes doivent continuer à se battre.