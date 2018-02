Mamadou Omar Bocoum: «je ne peux conduire un véhicule rempli de délinquants »

« J’ai été conseiller financier du maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall. Sur les 10 années pendant lesquelles j’ai travaillé pour la commune de cette ville, je n’ai pas vu les quitus à la suite de décaissement de l’argent.



Tout au long de cette procédure, je n’ai jamais dit qu’il n’existe pas de fonds politiques. J’ai dit que dans le cadre de la caisse de Dakar, il n’y a pas de texte me disant qu’il s’agit de fonds politiques. De plus, en 2014, il y a eu un changement administratif dans les collectivités locales. Les communes d’arrondissement n’existaient plus. Tout le monde le sait.



Mieux, sur la base de ma gestion et l’ensemble des conseils que j’ai reçus, mon inquiétude, c’est d’être une passerelle. Personnellement, je ne peux conduire un véhicule rempli de personnes armées, des délinquants encagoulés qui ont l’objectif de commettre un crime économique. Aujourd’hui, il n’y a aucun acte, aucune parole attestant que je suis complice dans cette affaire ».









Enquête