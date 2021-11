Mamadou Racine Sy aux agents des institutions sociales : « Avec l’impact de la crise sanitaire, il nous faut réduire notre train de vie »

C’est un appel solennel que le président du Conseil d’administration de l’IPRES a tenu à l’endroit de toutes les personnes de l’Ipres et de la Caisse de Sécurité Sociale. C’est pour dire simplement que la pandémie de Covid-19, n’a épargné aucun secteur. C’est ce qu’a voulu préciser Mamadou Racine Sy qui prenait part cet après-midi, au match entre l’IPRES et la Caisse de Sécurité Sociale.



« Il nous faut revoir notre train de vie au niveau de nos institutions. Il faut que nous puissions réduire notre train de vie. Ainsi, c’est un plan d’économie à grande échelle que nous devons avoir », a rappelé le président du conseil d’administration de l’IPRES aux côtés du directeur général Amadou Lamine Dieng, soutenant par la même les propos de Racine Sy.



Les entreprises étant affectées par la pandémie, le président du Conseil d’administration estime que les cotisations diminuent et par conséquent, les recettes et ressources régressent. Pour cette raison, il demande au directeur général de l’IPRES de tenir un langage de vérité aux travailleurs de l’institution pour leur faire savoir que ce qui était possible, ne l’est plus. Toutefois, Mamadou Racine Sy rappele que l’idée est de rationaliser, mais pas question de se débarrasser des employés...

