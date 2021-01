Mame Diarra Fam sur Boubacar Sèye: "il n'est pas un criminel, celui qui a volé des milliards est..."

Mame Diarra Fam se prononçant sur le cas Boubacar Sèye s'adresse au Président Macky Sall; "l'argent de l'UE pour la lutte contre l'émigration clandestine, dites nous où vous l'avez mis. Nous ne demandons que des comptes, dites nous sa destination. Si c'est cette question qui a valu à Boubacar Sèye une arrestation, de surcroît un mandat d'arrêt international, là c'est trop. Il n'est pas un criminel, alors qu'il a quelqu'un qui a volé des milliards et s'est terré en France durant cinq ans. Ce pays marche à l'envers. Moïse Sarr n'est plus des nôtres car il a dit qu'il défend l'Etat et non la diaspora et l'immigré", martèle-t-il.